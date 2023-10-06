ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 106 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.