ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 106 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
За прошедшие сутки представительство отметило 30 случаев атак со стороны вооруженных формаций Украины. На направлении Донецка было зафиксировано 10 артиллерийских обстрелов калибром 155 миллиметров.
В районе Горловки было 17 артобстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибрами 152 мм и 155 мм, включая применение кассетных снарядов. На направлении Ясиноватого зафиксировали два артиллерийских обстрела калибром 155 мм.
В районе Светлодарска произошел один артиллерийский обстрел калибром 155 мм. Всего было выпущено 106 единиц разнообразных боеприпасов.
Эти атаки затронули районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка и Ясиноватский район.
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В районе Горловки было 17 артобстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибрами 152 мм и 155 мм, включая применение кассетных снарядов. На направлении Ясиноватого зафиксировали два артиллерийских обстрела калибром 155 мм.
Эти атаки затронули районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка и Ясиноватский район.
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Артем Кузьмин