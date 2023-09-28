ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР

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За последние сутки украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили 32 обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив при этом 94 боеприпаса. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Обстрелы были сосредоточены в следующих направлениях:
1. Донецкое направление —
28 обстрелов, в том числе артиллерийские обстрелы калибром 155 миллиметров, включая применение кассетных боеприпасов.
2. Горловское направление — два обстрела.
3. Ясиноватское направление — один обстрел.
4. Волновахское направление — один обстрел.
Украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров в большинстве случаев, за исключением Горловского направления, где была применена артиллерия калибром 152 миллиметра.
Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса различных типов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.
Также поступила информация о гибели одного мужчины в Кировском районе Донецка и о ранении троих гражданских лиц в Донецке.
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1. Донецкое направление —
2. Горловское направление — два обстрела.
3. Ясиноватское направление — один обстрел.
4. Волновахское направление — один обстрел.
Украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров в большинстве случаев, за исключением Горловского направления, где была применена артиллерия калибром 152 миллиметра.
Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса различных типов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.
Также поступила информация о гибели одного мужчины в Кировском районе Донецка и о ранении троих гражданских лиц в Донецке.
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Артем Кузьмин