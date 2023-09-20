ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР

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Согласно сообщению представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 33 артиллерийских обстрела на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 90 различных боеприпасов.
Такие обстрелы затронули районы семи населенных пунктов в республике, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, а также различные районы Донецка и Макеевки. Кроме того, пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести в Петровском и Киевском районах Донецка и в Старомихайловке.
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Артем Кузьмин