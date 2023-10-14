ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа, украинские вооруженные силы провели 43 артобстрела территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 146 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными действиями со стороны Украины (СЦКК) через свой Telegram-канал.
«В течение прошлых суток представительство регистрировало 43 случая артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВФУ). На направлении Донецка противник совершил 26 артобстрелов с использованием ракетно-артиллерийских систем залпового огня (РСЗО), а также артиллерии 155 и 152 миллиметров. В Горловке было зафиксировано 14 обстрелов артиллерией калибра 155 и 152 миллиметра. Три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров были зафиксированы на направлении Ясиноватого», — говорится в сообщении представительства.По данным представительства, всего украинские вооруженные силы выпустили 146 разнообразных снарядов. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Зайцево, Широкую Балку, Ясиноватый район, Макеевку и Степное.
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Артем Кузьмин