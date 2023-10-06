ВСУ активизировались на ореховском направлении

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Председатель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о повышенной активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ореховского направления.
«Сообщается о применении тяжелой артиллерии и РСЗО с обеих сторон. Наша фронтовая авиация также выполняет операции против вражеских сил, применяя бомбы калибра ФАБ-500», — добавил он.Читайте также:
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