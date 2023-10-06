ВСУ активизировались на ореховском направлении

Через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие, если США не проголосуют за выделение дополнительной помощи Киеву, заявила депутат Верховной Рады, заявила председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова, ее цитирует «Страна.ua».