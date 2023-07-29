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ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области

29 июля 2023, 10:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.


Напомним, ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах. Было совершено не менее пятнадцати прилетов. Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.

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#сша
#село
#дома
#информация
#всу
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Немецкий генерал Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери из-за российских мин
29 июля 2023, 09:14

Фото: iStock/Neznam

ВСУ несут крупные потери из-за российских мин.
По словам главы ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующего немецкого бригадного генерала Кристиана Фрейдинга, это рушит принципы военного дела, которым следует НАТО, пишет агентство DPA.
 
«Специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполнять опасную для жизни работу вручную», —рассказывает военный изданию T-online.
Саперы часто подвергаются обстрелам, многие из них убиты или получили серьёзные ранения в начале контрнаступления. По данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине равняется почти половине территории Германии.
 
Фрейдинг рассказал, что разминирование не только сделало продвижение украинских военнослужащих кровавым и почти невозможным, но и обрушило натовский военный принцип— натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений, установленных за 9 месяцев, следовать данному принципу невозможно.

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#германия
#украина
#всу
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Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленскому нужно будет выбирать из двух плохих вариантов
29 июля 2023, 09:03

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал статью для Consortium News, где сообщил, что после провала контрнаступления, Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.
По предположению Риттера, президент Украины Владимир Зеленский будет «выбирать яд по своему усмотрению». Он встанет перед выбором: согласиться на мир, принять территориальные претензии России и отказаться от членства в НАТО или продолжить борьбу, которая грозит потерями территорий и уничтожением украинцев.
 
Также Риттер прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет вынуждена сражаться за существование в новом миропорядке.

Ранее капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть. 

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В Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка
29 июля 2023, 08:44

Фото:istockphoto/Mikhail Shapovalov

ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области.
Telegram-канал Mash пишет, что было произведено не менее 15 прилетов.
 
В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.
 
Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».

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#всу
#сво
#обстрел
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Полковник США Дуглас Макгрегор: Украинская армия начала разваливаться под ударами России
29 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/Iryna_Imago

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разваливаться под натиском российских сил. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», — сказал Макгрегор, добавив, что все украинские больницы уже переполнены.

Ранее полковник отмечал, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношение заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен.

Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций. Как пишет старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, Киев не только не прорвет в этом случае оборону ВС РФ, но и рискует нарваться на контрудар российской армии.

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#дуглас макгрегор
#всу
#вооружённые силы рф
#сво
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The Hill: В США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине
29 июля 2023, 06:28

Фото: iStock/johannes86

Из-за возможного провала украинского контрнаступления сценарий заморозки боевых действий все более и более вероятен, а это значит, что конфликт на Украине близится к своей кульминации, пишет американское издание The Hill.
«Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций», — сообщается в статье.

При этом аналитики считают, что заморозка конфликта будет на руку Москве, поскольку у российских вооруженных сил будет достаточно времени, чтобы «приспособиться и восстановить свою систему укреплений». Как пишет старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, Киев не только не прорвет в этом случае оборону ВС РФ, но и рискует нарваться на контрудар российской армии.

Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб считает, что Украине стоит перейти к оборонительным действиям на фоне неудачного контрнаступления. «При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя», — отметил он.

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#всу
#сша
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ТАСС: Артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен
29 июля 2023, 05:21

Фото: iStock/zabelin

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили более 150 бойцов украинской армии, ещё десять сдались в плен. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ «Центр» Александр Савчук.
«Уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», — говорится в сообщении.

Также Савчук отметил, что за неполный месяц в плен сдались около 40 украинских военнослужащих.

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#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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FT: ВСУ применяют устаревшие северокорейские снаряды для РСЗО «Град»
29 июля 2023, 04:56

Фото: iStock/Aterrassi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО «Град». Об этом 29 июля пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинских артиллеристов.
Бойцы ВСУ рассказали журналисту Кристоферу Миллеру, что снаряды были переданы Украине «дружественной страной», якобы перехватившей судно с грузом боеприпасов, произведенных в КНДР.

Эти северокорейские боеприпасы для «Градов» были произведены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью. Из-за этого их применяют с неохотой. Но по словам одного командира артиллеристов ВСУ, сейчас Украине нужны любые боеприпасы, которые она может получить.

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#боеприпасы
#всу
#кндр
#рсзо
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ВСУ расстреляли и сожгли воевавшего за них же западного наемника
РИА Новости: Солдаты ВСУ расстреляли иностранного наемника, чтобы он не попал в плен
29 июля 2023, 03:32

Фото: iStock/breakermaximus

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».
«Моим подразделением была подбита БМП, с нее спешилась пехота. Начали отходить <...> один из них полз. Подошли, расстреляли в упор, вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. Скорее всего, чтобы не эвакуировать», — рассказал Шума.

По его словам, прослушивая захваченную у украинских боевиков радиостанцию, российские бойцы слышали, как наемник звал на помощь на английском языке.

Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.

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#всу
#гибель
#украина
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Зеленский подтвердил, что здание СБУ в Днепре пострадало от удара российской ракеты
29 июля 2023, 02:28

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Днепр (украинское название Днепропетровска). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)», — написал шестой президент Украины.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Днепре ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. «Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», — говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепре, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепра Борис Филатов позднее подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было именно здание СБУ.

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#взрывы
#сбу
#владимир зеленский
#украина
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