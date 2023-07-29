ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области

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Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
Напомним, ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах. Было совершено не менее пятнадцати прилетов. Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.
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Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
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Екатерина Коршунова