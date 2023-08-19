ВСУ атаковали беспилотником военный аэродром в Новгородской области

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Минобороны РФ сообщает, что 19 августа около 10.00 (мск) Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области.
Беспилотник обнаружил расчёт поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён стрелковым оружием.
В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали. Один самолёт получил повреждение. Никто не пострадал.
Также ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали. Один самолёт получил повреждение. Никто не пострадал.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Мария Фирсова