







Пленный украинский военный рассказал , что в войсках проводят систематическую подготовку своих солдат к распознаванию нарукавных знаков и других знаков отличия, используемых в армиях стран НАТО. Он добавил, что встречался с иностранными военными в районе, где проводилась специальная военная операция.

Эвакуационный пункт в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения местной администрации.Эвакуационный пункт был разрушен в результате попадания двух кассетных зарядов с минами «Лепесток». Кроме того, в населённом пункте перекрыто движение по некоторым улицам.Ранее сообщалось, что американские и польские военные оказывают непосредственное руководство солдатами Вооружённых сил Украины.