Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ атаковали Крым 8 ракетами

ВСУ атаковали Крым 8 ракетами

30 октября 2023, 13:53
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ примерно в 13.00 пытались атаковать цели в Крыму 8 ракетами Storm Shadow.
Минобороны РФ сообщает, что все ракеты сбиты.

Ранее сообщалось, что над Севастополем сбиты, предварительно, две цели. Обломки упали в нескольких местах, в том числе рядом со школой.


Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.

Читайте также:

Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ
Риттер: Российские силы уничтожают склады с боеприпасами ВСУ
30 октября 2023, 14:55

Фото: iStock/JARAMA

Российские силы один за другим уничтожают склады с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Он также отметил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя. 

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована.

Читайте также: 

МО: ВС РФ уничтожили с помощью дрона чешскую гаубицу «Dana» ВСУ

«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ

Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
#боеприпасы
#вс рф
#всу
#сво
Читайте нас в
Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области
30 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/Sinenkiy

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

Ранее сообщалось, что бойцы 200-й бригады ЮВО ВС России после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ под Артемовском. Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что командование 18 августа «ничего не объясняя» отправило восемь солдат в данный район. Отмечается, что украинское командование при этом не снабдило солдат достаточным количеством оружия и продовольственных запасов.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал, почему решил сдаться в плен ВС РФ

ВС России взяли в плен восемь украинских солдат под Артемовском

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
#люди
#новости
#всу
#солдат
#рогов
#украина
Читайте нас в
Российские силы провели успешную контратаку в Запорожской области
Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
30 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/Three Spots

Вооруженные силы РФ провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По словам эксперта, на времевском направлении потери Вооруженных сил Украины составили около 130 человек за прошедшие сутки. Там российским силам также успешно удается контратаковать противника. 

Ранее Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. В завершении от отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

Читайте также: 

Рогов: Группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области

«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ

Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы
#военные
#рогов
#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
Читайте нас в
«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ
The Economist: Потери ВСУ возросли до тревожного уровня из-за российских БПЛА
30 октября 2023, 13:56

Фото: iStock/vadimrysev

Потери в рядах Вооруженных сил Украины растут с небывалой скоростью, об этом пишет The Economist со ссылкой на слова украинских солдат.
«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Украинцы отметили, что русские стреляют «из всего, что есть». По их словам, помимо беспилотников, для поражения цели ВС РФ применяют артиллерию, планирующие бомбы и мины, а в критической ситуации бросают в бой диверсионные группы. 

В статье также отмечается, что российские силы превосходят ВСУ и по качеству БПЛА. В то время как РФ обладает высокоточным, современным оружием - украинцы, в основном, получают свои дроны от волонтёров, купленные на деньги простых людей.

Читайте также: 

The Spectator: Украине нужно молиться, чтобы США не перестали ей помогать

TS: На Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм

«Катастрофа для Украины»: В США заявили о провале Киева на передовой
#бпла
#всу
#вс рф
#дроны
#сво
#солдаты
#армия
Читайте нас в
Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы
30 октября 2023, 13:48

Фото: iStock/NiseriN

Над Севастополем сбиты, предварительно, две цели.
Обломки рухнули в нескольких местах, в том числе рядом со школой. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
 
В Севастополе объявили воздушную тревогу в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО.
 
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», - сообщил Развожаев.
Губернатор призывает всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

Ранее сообщалось, что в Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.

Читайте также:

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»
#всу
#сво
#севастополь
Читайте нас в
В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги
Развожаев: в Севастополе военные применили дымовую маскировку в районе бухты
30 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом. В городе также была объявлена воздушная тревога. Власти Севастополя сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия работали все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.

Читайте также:

Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву

В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
#пожар
#происшествия
#новости
#севастополь
#всу
#удар
#атака
#пво
#воздушная
Читайте нас в
На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»
30 октября 2023, 12:14

Фото: iStock/Olena_Z

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, желающие смогут подать заявку на воинскую специальность и пройти по ней обучение.
ТАСС пишет, что украинские власти планируют в течение 1-2 месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию». Она подразумевает самостоятельный выбор человеком воинской специальности.
 
«Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы его запустим. Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», - сказал Михаил Федоров в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы будем запускать пилот на операторов дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут», - сказал Федоров.
Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Также число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день поступает  до 150 военнослужащих с ранениями. 

Читайте также:

На Украине заявили о критическом недостатке медикаментов у ВСУ

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском

 
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
The Spectator: Украине нужно молиться, чтобы США не перестали ей помогать
30 октября 2023, 11:31

Фото: iStock/JARAMA

Обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец написала, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.
Моренец считает, что для печального развития событий на Украине существует несколько предпосылок. Первой Моренец назвала неспособность американского президента Джо Байдена объяснить необходимость оказания поддержки Киеву.

По мнению обозревателя, дальнейшая поддержка Украины стоит под угрозой из-за назначения нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи украинским военным, а также возможность возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. 

Читайте также:

СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском

В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
#сша
#украина
#сми
#поддержка
#дома
#всу
#байден
Читайте нас в
В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
Гагин позвал участников беспорядков в Махачкале «бороться со злом» в зону СВО
30 октября 2023, 10:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону спецоперации на Украине — «бороться со злом». Об этом сообщает РИА Новости.
«Ждем вас на линии боевого соприкосновения на Донбассе», — сообщил Гагин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Он отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требовали изгнать евреев из республики. По данным Росавиации, аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. 

Читайте также:

Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины

СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском
#аэропорт
#дело
#уголовное дело
#страны
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф