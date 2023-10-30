ВСУ атаковали Крым 8 ракетами

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ВСУ примерно в 13.00 пытались атаковать цели в Крыму 8 ракетами Storm Shadow.
Минобороны РФ сообщает, что все ракеты сбиты.
Ранее сообщалось, что над Севастополем сбиты, предварительно, две цели. Обломки упали в нескольких местах, в том числе рядом со школой.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
В Севастополе была объявлена воздушная тревога в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.
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Ранее сообщалось, что над Севастополем сбиты, предварительно, две цели. Обломки упали в нескольких местах, в том числе рядом со школой.
В Севастополе была объявлена воздушная тревога в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.
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Мария Фирсова