В Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы

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Вечером 4 июля в Донецке и Макеевке были слышны мощные звуки взрывов. По предварительным данным, работает российская система ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.
По некоторым данным, удар был нанесен по нефтебазе в Макеевке американскими ракетами РСЗО Himars. Взрывной волной выбило стекла в сотнях домов.
Удары также продолжают наноситься по Донецку.
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Удары также продолжают наноситься по Донецку.
«Ворошиловский и Калининский районы под вражеским огнём. Подробности уточняются. Максимально ограничьте перемещения по улице!» - заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
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Элина Позднякова