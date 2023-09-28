ВСУ атаковали позиции РФ под видом сдачи в плен

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Украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, который ссылается на командира батальона с позывным «Зенит».
«Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" в районе Спорного в ЛНР», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.
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