ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области

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ВСУ нанесли артиллеристский удар по предприятию «Шебекинский картон» в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Один из 152-мм снарядов нашли в столовой — он не разорвался. В результате удара на предприятии оказался пробит потолок.
К счастью, в момент прилета в здании никого не оказалось, сотрудники ушли домой за час до атаки.
Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово в Белгородской области, повреждены два социальных объекта. После проведенного осмотра выяснилось, что в двух социальных объектах выбиты окна. Сейчас место ЧП обследуется, также проводится оценка нанесенного ущерба.
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К счастью, в момент прилета в здании никого не оказалось, сотрудники ушли домой за час до атаки.
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Евгения Парфентьева