ВСУ атаковали пропускной пункт Нехотеевка

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Украинские войска нанесли удар по автомобильному пункту пропуска Нехотеевка
Вооруженные силы Украины атаковали автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По Нехотеевки выпустили семь мин калибра 82 миллиметра.
В результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений.
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По Нехотеевки выпустили семь мин калибра 82 миллиметра.
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Евгения Парфентьева