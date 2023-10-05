ВСУ атаковали Шебекино

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Украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области. Здание местной пекарни разрушено. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, обстрел идет из РСЗО «Град». В городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось о том, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы.
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Ранее сообщалось о том, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
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Екатерина Коршунова