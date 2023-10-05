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ВСУ атаковали Шебекино

05 октября 2023, 11:46
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области. Здание местной пекарни разрушено. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, обстрел идет из РСЗО «Град». В городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о том, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.


Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы.

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#вс рф
#обстрел
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Песков считает, что Запад продолжает воевать «до последнего украинца»
Песков: стратегия Запада воевать «до последнего украинца» никуда не делась
05 октября 2023, 11:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не скрывают намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину «как дешевых солдат». Об этом Песков сообщил журналистам.
По мнению Пескова, в ближайшее время украинцы начнут слышать такие заявления «в ином свете для себя», что им, безусловно, не понравится.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о том, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину.

Ранее сообщалось о том, что большинство стран, которые обсуждали «формулу мира Зеленского» втягивают в обсуждение этой формулы методами шантажа и мошенничества. ​10 пунктов той самой формулы прямо или косвенно направлены против РФ.

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#европа
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Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для СВО
05 октября 2023, 11:28

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции. Информацию сообщает «Интерфакс».

Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — сказал глава военного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что некоторые добровольцы после завершения контракта сроком на полгода возвращаются снова второй и даже третий раз. Также Шойгу объявил, что за месяц для участия в СВО набрали 38 тысяч добровольцев. По мнению главы ведомства, добровольцы обладают крайне высокой мотивацией.

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#сергей шойгу
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В Курской области в некоторых школах отменили занятия из-за обстрела
05 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за обстрела.
Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что в некоторых школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за того, что утром ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами.

Глава администрации Белоусов просит родителей проконтролировать детей, чтобы они не покидали дома, а также сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

Ранее сообщалось, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.

Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

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#обстрел
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Шойгу назвал число добровольцев, которые пришли в ВС РФ
Шойгу: в ВС России пришли 38 тысяч мотивированных и готовых добровольцев
05 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в российскую армию набрано 38 тысяч добровольцев. Об этом Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск.
Шойгу отметил мотивированность и готовность бойцов выполнять боевые задачи. Министр обороны добавил, что люди, у которых ранее был полугодовой контракт, возвращаются во второй и третий разы.

Напомним, Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Он также посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат. 

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#шойгу
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Новости СВО: где ВСУ несут потери, на каком участке атакуют ВС РФ
05 октября 2023, 10:35

Фото: istock/OLGA Zhukovskaya

В зоне проведения спецоперации продолжаются бои. На некоторых участках фронта ВСУ пытаются идти в наступление, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, над какими территориями российским бойцам удалось установить контроль и где противник ведет огонь по позициям ВС РФ.

ВС РФ взяли под контроль устье Днепра

 
Российским военнослужащим удалось вернуть контроль над херсонскими островами в устье Днепра. При этом ВСУ продолжают попытки высадиться на островах, чтобы перейти на левый берег реки. ВС РФ контролируют территорию и не дают противнику шанса перейти рубежи.
 

ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами

 
Противник снова применил кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. По информации телеграм-канала Mash в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ, пострадала местная жительница. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.


Последние новости СВО

 
Противник предпринимает попытки вылазки на Старобельском направлении. В районе Торского выступа штурмовые группы ВСУ идут в атаку, однако наступательные действия украинских группировок были
пресечены. На южном фланге обороны Бахмута продолжаются позиционные бои в районе Клещеевки. Российские артиллеристы наносят удары по находящемуся в «серой зоне» селу, пресекая попытки наступления ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».  
 
Ожесточенные бои продолжаются на Ореховском участке фронта. Украинские формирования пытаются наступать и продвинуться к  Новопрокоповке, но отступают, теряя технику западного производства и личный состав. На Запорожском направлении ВСУ пытаются расширить наступательный плацдарм. При поддержке артиллерии они стремятся прорваться к Копаням. По позициям противника в селе Работино наносят удары ВКС РФ.
 
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового

По информации телеграм-канала WarGonzo, на Донецком фронте при поддержке авиации и артиллерии российские войска продолжили штурмовые действия в Марьинке. На Северном участке фронта наблюдается относительное затишье. На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. ВС РФ применили средства дальнего поражения в Часовом Яре, Богдановке, Васюковке, Андреевке. Противник наносит удары по позициям российских войск в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Дубово-Васильевке и Яковлевке.

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#солдат
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В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине
Глава Минобороны Крозетто: ресурсы Италии для оказания помощи ВСУ небезграничны
05 октября 2023, 10:18

Фото: iStock/okfoto

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставка восьмого пакета военной помощи Киеву пока является только «декларацией о намерениях». Об этом сообщает газета Avvenire.
Крозетто отметил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине. Глава Минобороны Италии добавил, что поставки Украине вооружений связаны с проверкой их наличия у министерства, чтобы не подвергать опасности уровень итальянской обороноспособности.

По словам Крозетто, Италия сделала многое для поддержки Украины.

Ранее сообщалось о том, что по результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. 

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#минобороны
#солдат
#пво
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Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЮВО
Шойгу проверил боевую готовность подразделений БАРС на полигонах ЮВО
05 октября 2023, 10:13

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Информацию об этом 5 октября разместило российское оборонное ведомство.
Шойгу посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат. В ведомстве объяснили, что учения на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые обладают боевым опытом участия в СВО на территории Украины.

Главе Минобороны продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. Военнослужащие также совершили выстрелы из разного оружия, в том числе из гранатометов и огнемета.

Кроме того, Шойгу подарил женщинам, трудящимся в медицинских службах, наручные часы и поблагодарил их за обучение бойцов навыкам оказания медпомощи в условиях ведения боя.

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#сергей шойгу
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#сво
#минобороны
#солдат
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Радикалы «Азова»* расстреляли сослуживцев под Кременной
Марочко: Бойцы «Азова»* расстреляли троих украинских военных под Кременной
05 октября 2023, 08:38

Фото: istock / Tomas Ragina

Националисты из подразделения «Азов»* расстреляли троих солдат ВСУ под Кременной. Информацию сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает РИА Новости.

«В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме», — заявил эксперт.
По информации Марочко, обнаруженный автомобиль противника был замечен около реки Северский Донец. Марочко также рассказал, что 2 боевика «Азова»* выпихнули солдат ВСУ из машины, после чего расстреляли. Тела они выбросили в реку. 

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ пытаются создать линию защиты для перехода к обороне вокруг Купянска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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#всу
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ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами
05 октября 2023, 08:04

Фото: iStock/RamonCast

Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами.
Mash пишет, что пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
 
Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.
 
Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

При этом кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

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#всу
#сво
#украина
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