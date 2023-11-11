ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области

Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом Моррис сообщил на YouTube канале Redacted.