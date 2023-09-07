ВСУ атаковали завод «Кремний-Эл» в Брянске

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному объекту в городе Брянск, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор.
При этом, по информации Mash, удар пришелся по заводу «Кремний-Эл». Это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.
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Евгения Парфентьева