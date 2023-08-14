ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления российских войск

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Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.
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Евгения Парфентьева