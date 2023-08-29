ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

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ВСУ использовали боевые беспилотные летательные аппараты для атаки на Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом рассказал представитель региональных оперативных служб.
«В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже», - цитирует РИА Новости своего собеседника.Он уточнил, что все сотрудники и посетители учреждения готовились к новому учебному году. Все они были своевременно эвакуированы в подвальное помещение. Однако, по предварительным данным, без пострадавших не обошлось.
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