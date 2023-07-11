ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта

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Командование ВС Украины посылает новые волны пехоты и бронетехники НАТО на штурм и прорыв Запорожского фронта. Об этом пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян