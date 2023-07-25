ВСУ бьют по Клещеевке кассетными боеприпасами

Фото: iStock/NATALIA MARNA
Киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы», - прокомментировал ситуацию Марочко.
При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска. По словам Марочко, только за минувшие сутки российские военные отразили порядка десяти атак украинских боевиков.
Читайте также:
Марочко: На Краснолиманском направлении активизировались боевые действия
19FortyFive: Байден допустил ошибку, поставив на Украину кассетные боеприпасы
ВСУ усилили атаки по мирным городам Купянского направления
Евгения Парфентьева