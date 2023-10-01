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ВСУ добивают своих солдат, которые попадают в плен

01 октября 2023, 11:09
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид» рассказал, что ВСУ пытаются добивать солдат, попавших в плен к российским военным.
РИА Новости приводит слова военного:
«Пленных своих, которых берут российские военные, они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал».

Также, по его словам, украинская армия часто применяет тактику британского спецназа SAS.

Ранее сообщалось, что британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».

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#всу
#сво
#украина
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Медведев назвал тех, кто толкает РФ к третьей мировой
01 октября 2023, 11:26

Фото: сайт Кремля

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье опубликовал новый пост.
Дмитрий Медведев прокомментировал последние новости СВО, а именно заявления некоторых западных руководителей о планах оказать Украине дополнительную военную помощь.
 
«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии» Грант Шэппс сообщил о намерении направить британских военных инструкторов на Украину для обучения военнослужащих ВСУ, написал Дмитрий Медведев. Он считает, что прибытие британских специалистов превратит их «в легальную цель» для ВС РФ, и «они будут безжалостно уничтожаться».
 
«Другая дура требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus», пишет Медведев, имя в виду, возможно, главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она говорила, что легальными целями для ударов ВСУ являются объекты на территории России, включая Крым.
Медведев ответил, что «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают», тоже «будут соответствовать международному праву».
«Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…»,-написал в заключении Дмитрий Медведев.
Ранее в своём Telegram-канале заместитель представителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев писал, что спецоперация будет продолжаться до полного искоренения нацистского режима Киева. Он отметил, что Россия одержит победу в спецоперации и освободит ещё больше территорий.

По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага.

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#дмитрий медведев
#сво
#украина
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Над Смоленской областью перехвачено ещё 2 беспилотника
01 октября 2023, 10:50

Фото: iStock/valio84sl

Ещё два беспилотника перехватили над территорией Смоленской области примерно в 10:00 утра.
«1 октября около 10.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны.
Сегодня утром силы ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска уже ликвидировали 3 украинских беспилотника самолётного типа.
Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. На месте работают оперативные службы.

Сообщалось, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА. По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.

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#сво
#беспилотник
#бпла
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В США сообщили о ловушке, устроенной для украинской армии
Экс-разведчик Риттер: танки Abrams станут легкой мишенью для ВС России
01 октября 2023, 10:00

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в своей статье, что танки Abrams, которые недавно были переданы США Украине, станут легкой мишенью для ВС России, так как украинские солдаты не обладают необходимыми навыками эффективного управления. Об этом сообщает Sputnik.
По мнению Риттера, танк Abrams станет для ВСУ мобильным стальным гробом. Бывший разведчик отметил, что ВСУ пройдут обучение только базовым навыкам управления танками, по этой причине украинские войска не смогут попадать точно в цель с помощью Abrams.

Риттер подчеркнул, что история с Abrams будет такой же, как и с немецкими Leopard 2A6, шведскими Strv 122 и британскими Challenger.

Ранее военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard. 

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#сша
#эксперт
#история
#ракета
#обучение
#операции
#сво
#всу
#зеленский
#танк
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В Сочи обломки БПЛА рухнули рядом с аэропортом
01 октября 2023, 09:41

Фото: iStock/rancho_runner

В городе были задержаны 14 рейсов, один отменен.
Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.
 
Минобороны утром сообщило, что на территории Краснодарского края ликвидировали украинский БПЛА.  По предварительной версии, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.

Ранее БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
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#сочи
#беспилотник
#всу
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В Белгородской области обстрелян центральный рынок
01 октября 2023, 09:16

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино.
По предварительной информации, пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода.
 
Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног. Первая медпомощь им была оказана сотрудниками пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушёл. Второго мужчину отвезли в горбольницу.
 
Повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
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#сво
#всу
#белгород
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Над Смоленском уничтожили три беспилотника ВСУ
01 октября 2023, 09:08

Фото: iStock/aapsky

Сегодня утром силы ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска ликвидировали 3 украинских беспилотника самолётного типа.
Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.
Ранее из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области электричества лишились две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

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#сво
#всу
#беспилотник
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В Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник
01 октября 2023, 08:50

Фото: iStock/valio84sl

БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Краснодарского края.
Об этом сообщает Минобороны.
 
«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве. 
Ранее из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области электричества лишились две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что в Беловском районе сразу после атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

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#бпла
#беспилотник
#украина
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Лондон может направить флот в Чёрное море
01 октября 2023, 08:23

Фото: iStock/IR_Stone

Британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море.
Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью Telegraph. Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.
 
Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».
 
По словам Шаппса, Великобритания решила разместить на Украине свои войска. Пока сказано только о военных инструкторах.

Сообщалось, что Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. Такое заявление президента Джозефа Байдена распространила пресс-служба Белого дома после того, как стало известно о принятии Конгрессом США временного бюджета страны сроком на 45 дней, где не предусмотрено средств на финансирование Киева или поставок ему вооружений и техники.

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В украинском городе Умань загорелось зернохранилище

ТАСС: На Украине вступило в силу требование о воинском учете для женщин-медиков
#великобритания
#украина
#чёрное море
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В украинском городе Умань загорелось зернохранилище
01 октября 2023, 08:13

Фото: istockphoto/RamonCast

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил о возгорании в зернохранилище в Умане.
«К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно», — сообщил Табурец.
По его словам, в Черкасской области ночью была предпринята массовая атака беспилотников. Сейчас в регионе ликвидируют последствия ЧП, на месте ведут работы профильные службы.
 
В ночь на 1 октября в Харькове случилось  как минимум четыре взрыва. Заявил мэр города Игорь Терехов. Сообщалось о взрывах в Запорожье и недалеко от Краматорска. В 10 областях Украины объявлена воздушная тревога.

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#украина
#всу
#сво
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