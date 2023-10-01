ВСУ добивают своих солдат, которые попадают в плен

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Офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид» рассказал, что ВСУ пытаются добивать солдат, попавших в плен к российским военным.
РИА Новости приводит слова военного:
Также, по его словам, украинская армия часто применяет тактику британского спецназа SAS.
Ранее сообщалось, что британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.
Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».
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«Пленных своих, которых берут российские военные, они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал».
Ранее сообщалось, что британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.
Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».
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Мария Фирсова