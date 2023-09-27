ВСУ эвакуировали с передовой в ЛНР «важную персону» с помощью санавиации

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С линии соприкосновения на Краснолиманском направлении ВСУ эвакуировали «важную персону». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные на участке линии соприкосновения Сватово-Кременная запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.
Марочко также рассказал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. По его словам, разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны.
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«Исходя из поведения противника и его действий, с большой долей вероятности можно предположить, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена», - предположил Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова