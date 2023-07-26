ВСУ ежемесячно теряют в боях до десяти тысяч беспилотников

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«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц», - говорится в статье.
При этом Федоров рассказал, что Украина пытается модернизировать свои БПЛА, используя для этого искусственный интеллект. Хотя и отмечает, что использование ИИ в военных технологиях может нести угрозу в будущем. Однако, по его словам, сейчас безопасность Киева представляет приоритетную важность.
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