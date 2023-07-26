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ВСУ ежемесячно теряют в боях до десяти тысяч беспилотников

Washington Post: Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч БПЛА
26 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские военные теряют в боях около тысячи беспилотников ежемесячно, заявил министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Федоров. Об этом передает газета Washington Post, приводя и другие данные, согласно которым, это число достигает десяти тысяч.
«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц», - говорится в статье.

При этом Федоров рассказал, что Украина пытается модернизировать свои БПЛА, используя для этого искусственный интеллект. Хотя и отмечает, что использование ИИ в военных технологиях может нести угрозу в будущем. Однако, по его словам, сейчас безопасность Киева представляет приоритетную важность.


Также, согласно материалам издания, Минобороны Украины передаёт российские РЭБ иностранным производителям БПЛА для изучения, так как в настоящее время они являются самыми совершенными из всех.

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#ВСУ
#БПЛА
#спецоперация
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Западное СМИ опозорилось, выставив полыхающий Leopard за российский танк
Читатели The Sun высмеяли новость западного издания, в которой горит, якобы, русский танк
26 июля 2023, 15:17

Фото: iStock/dr_evil

Читатели британского издания The Sun высмеяли западное СМИ, которое опубликовало новость с горящим русским танком.
Полыхающий русский танк, на деле, оказался немецким Leopard, который разнесли российские БПЛА «Ланцет».  

«Поразительно, как быстро Россия наладила производство Leopard 2A6!», - с иронией подметил один из онлайн-пользователей.  

«Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, держа людей за идиотов?», - задался справедливым вопросом второй.  

«И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых «русских» танков на самом деле не русские?», - подытожил третий.     

Ранее журналист Эрик Нурдберг заявил, что Вооруженные силы Украины оказались бессильны перед российским беспилотником «Ланцет». По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.

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#Западные СМИ
#Российский танк
#Ланцет
#Leopard
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ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за сутки отразили атаку ВСУ в направлении Работино на Запорожском направлении
26 июля 2023, 15:10

Фото: iStock/vladj55

На Запорожском направлении отражена атака противника в направлении Работино. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отметили продвижение российских подразделений в районе населенного пункта Сергеевки в ЛНР.

ВС РФ зашли в глубину обороны противника на 2,7 км. Военнослужащие России продолжили наступление в указанном направлении. В ходе отражения атаки ВСУ, подразделения ВС РФ уничтожили 22 танка. 

В ведомстве также сообщили, что более 100 военнослужащих Украины были уничтожены в результате ведения боя за минувшие сутки. 

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#Минобороны
#Россия
#ВСУ
#ВС РФ
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В Швеции выяснили, перед каким российским оружием бессильны ВСУ
Эрик Нурдберг: Беспилотники «Ланцет» - главная угроза для ВСУ
26 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/NiseriN

Вооруженные силы Украины оказались бессильны перед российским беспилотником «Ланцет», пишет журналист Эрик Нурдберг в статье для SVT.
«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления», - прокомментировал ситуацию обозреватель.  

По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.  

«Ланцет» может стать серьезной угрозой, поскольку способен наносить сверхточные удары по технике, заключил журналист.  

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В Госдуме ранение американского военного Рида назвали «показательным»
Депутат Белик о ранении американского военного на Донбассе: Случай с Ридом показателен
26 июля 2023, 14:53

Фото: iStock/Im Yeongsik

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал ранение американского военного Тревора Рида, в интервью «РИА Новости».
Напомним, морской пехотинец Тревор Рид был освобожден Россией в рамках обмена военнопленными с США. Рида ранили на Донбассе, что подтвердил Белый дом. При этом, как сам военный, так и правительство Штатов, подчеркнули, что он действовал на Украине самостоятельно и «не представлял интересы американского правительства».  

«Риду, видимо, хотелось еще раз встретиться с русскими. Встреча состоялась, да только закончилась для него совершенно в ином свете. Все эти американские солдаты удачи закончат одинаково, помня о России на всю оставшуюся жизнь, возможно даже очень короткую. Случай с Ридом показателен», - прокомментировал ситуацию Белик.  

Депутат отметил, что Рид был возвращен домой в рамках «джентельменского соглашения», а также в надежде, что он больше никогда не появится на горизонте России.

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#Рид
#Белый дом
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ВСУ признали превосходство ВС РФ в системе РЭБ
Newsweek: Россия значительно опережает Украину в борьбе с беспилотниками
26 июля 2023, 14:42

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В ВСУ считают, что Россия молниеносно продвигается в развитии и использовании систем радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, в чем сильно опережает украинские вооруженные силы. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
«Москва намного опережает Киев в развертывании оборудования для радиоэлектронного подавления беспилотников», — цитирует издание Игната.

Также в материале указывается, что быстрые темпы развития беспилотных летательных аппаратов стали одним из главных факторов в ведении боевых действий. При этом британский эксперт по БПЛА Стив Райт считает, что российские технологии молниеносно развиваются.

Системами РЭБ также пользуются пограничники, которые защищают граница России от вражеских беспилотников.

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Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу-интернат в Мариуполе
26 июля 2023, 13:00

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать школу-интернат в центральном районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.
Здание школы-интерната сильнейшим образом пострадало в ходе боевых действий. Специалисты завершили большую часть работы, на данный момент они оштукатуривают стены занимаются армированием полов, монтажом трубопроводов центрального отопления и обрешеткой кровли. 

«Завершены работы по установке окон. В школе-интернате будут все необходимые условия для детей с особенностями, чтобы обеспечить не только образование, но и создать комфортное пребывание для дальнейшей адаптации к жизни в обществе», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#Мариуполь
#строительство
#спецоперация
#СВО
#подмосковные специалисты
#интернат
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Командир Путник: дроны-камикадзе — одно из приоритетных средств поражения у ВСУ
26 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/vadimrysev

Командир с позывным Путник заявил, что дроны-камикадзе — одно из приоритетных средств поражения для ВСУ из-за их дешевой стоимости. Об этом он сообщил военному корреспонденту RT.
«Противники очень много завезли дронов-камикадзе. Они дешёвые, и украинские войска сразу пытаются танк поразить ими», — цитирует Путника RT.

Командир подчеркнул, что ВС РФ делают основной упор на стрельбу с закрытых огневых позиций из-за большого чсила дронов-камикадзе.

Напомним, ранее в Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow. В четверг 7 июля российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную ракету Storm Shadow. Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что это – «нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры».

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#дроны
#ВСУ
#спецоперация
#Украина
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Экс-депутат Верховной рады Царёв: Поступки Зеленского — это истерика
26 июля 2023, 12:13

Фото: сайт Кремля

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что деятельность Владимира Зеленского — это истерика. Об этом сообщает Царьград.
«Все понимают, что он сбитый лётчик. Ему не дают оружие, толкают его в наступление. И у него нет сил наступать», — приводит слова Царёва Царьград.

По словам бывшего депутата, Запад угрожает, что если украинские войска не будут наступать, то сократятся поставки оружия, от чего сильно пострадает украинский фронт. Это может привести к сильным возмущениям оппонентов Зеленского.

Царёв подчеркнул, что политические удары по Украине загоняют Зеленского в угол.

Напомним, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море.

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#Зеленский
#Украина
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#спецоперация
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В зону СВО направили гуманитарную помощь из Чехова
26 июля 2023, 11:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами Совета депутатов муниципалитета и членами партии «Единая Россия» передали в пункт сбора волонтёрской помощи необходимые вещи для военнослужащих.
В гуманитарной помощи находились: рации, бронежилеты, спальные мешки, аптечки с медикаментами, тактические рюкзаки, очки и перчатки.
«Хочу поблагодарить всех наших неравнодушных жителей, которые оказывают посильную помощь и собирают гуманитарку не только для военнослужащих, но и для жителей наших новых территорий и приграничных населенных пунктов, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Нашим ребятам сейчас очень важна поддержка и помощь, оставаться в стороне нельзя. Вместе мы справимся с любыми трудностями!», — написал Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Глава Чехова также отметил, что в окурге много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь нашим бойцам. Собраны десятки коробок с гуманитарной помощью. Жители приносят в пункт волонтёрской помощи от вещей первой необходимости, до лекарств. 
«Уверен, что посильный личный вклад каждого приближает достижение задач специальной военной операции и нашу Победу!», — дополнил глава городского округа Чехов.
Пункт сбора волонтёрской помощи в Чехове находится по адресу: ул. Чехова, д.45, ДК «Дружба», кабинет 210 «Чеховский клуб волонтеров». 

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#Григорий Артамонов
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#спецоперация
#гуманитарная помощь
#гумпомощь
#волонтёры
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Подмосковье ищет медработников