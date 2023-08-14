ВСУ готовятся отступать из Купянска

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Вооруженные силы Украины готовятся отступать из Купянска, сообщает Telegram-канал Mash.
Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский уже подтвердил, что российская армия продвигается в направлении Харькова.
Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.
Ранее Олег Соскин заявил, что Купянск совсем скоро может повторить судьбу Артемовска.
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Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.
«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию эксперт.
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Евгения Парфентьева