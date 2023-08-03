ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ группируют силы на Артёмовском направлении. Об этом пишет издание РИА Новости.
По словам Гагина, бойцы украинских формирований продолжают идти в атаки на Артемовском направлении. Бои, которые идут за названные населенные пункты, обусловлены тем, что они могут стать удобными подспорьями для осуществления дальнейших атак на Артемовск, который находится под контролем ВС РФ. Он также сообщил, что ВСУ заняли некоторые высотные точки в Клещеевке и ведут оттуда огонь, однако, российские военнослужащие разбираются с этим.
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