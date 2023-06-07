ВСУ использовали танки Leopard при попытке прорыва линии обороны в ДНР

Фото: сайт Кремля
Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать российскую линию обороны в ДНР с использование танков Leopard
При попытке прорыва российской линии обороны в ДНР ВСУ использовали большое количество военной техники, предоставленной западными странами, наступление было успешно отбито. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
Он уточнил, что в наступлении ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты. Он также добавил, по словам военных, такого количества одновременно задействованной техники они не видели. Однако ранее уже были сделаны выводы из прошлых боев, и наступление ВСУ было сорвано.
Он также добавил, что было уничтожено достаточно большое количество танков Leopard, однако информации о взятом в качестве трофея танке пока нет.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ предпримут новые попытки наступления и прорыва российской обороны.
Он уточнил, что в наступлении ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты. Он также добавил, по словам военных, такого количества одновременно задействованной техники они не видели. Однако ранее уже были сделаны выводы из прошлых боев, и наступление ВСУ было сорвано.
«Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что в принципе дало возможность сейчас достаточно успешно, по моему глубокому убеждению, отразить действия противника», - объяснил Пушилин.
Он также добавил, что было уничтожено достаточно большое количество танков Leopard, однако информации о взятом в качестве трофея танке пока нет.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ предпримут новые попытки наступления и прорыва российской обороны.
Элина Позднякова