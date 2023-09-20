ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области

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Часть кассетных боеприпасов «натовского» калибра, которые применяют ВСУ, используются для дистанционного минирования территории, подконтрольной российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мотострелка 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ.
«Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами», — цитирует агентство слова командира подразделения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян