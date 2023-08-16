ВСУ используют женщин для фортификации

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ВСУ используют гражданских лиц для возведения оборонительных сооружений на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.
Он пояснил, что украинские силовики используют мирное население в качестве бесплатной рабочей силы. В том числе, они привлекают к работе женщин.
ВСУ заставляют выполнять тяжелую физическую работу под угрозой расправы. Мужчины носят стройматериалы и бревна для фортификационных конструкций, а женщины занимаются маскировочными сетями, наполнением мешков и иными хозяйственными работами.
По словам военного эксперта, с помощью гражданского населения, украинские военнослужащие выстраивают оборонительные сооружения на купянском направлении.
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ВСУ заставляют выполнять тяжелую физическую работу под угрозой расправы. Мужчины носят стройматериалы и бревна для фортификационных конструкций, а женщины занимаются маскировочными сетями, наполнением мешков и иными хозяйственными работами.
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Анастасия Крестьянова