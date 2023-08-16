ВСУ используют женщин для фортификации

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске была представлена новая поисковая система, предназначенная для обнаружения раненых военных на поле боя с использованием маячков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).