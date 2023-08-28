ВСУ израсходовали 2 млн натовских снарядов, истощив запасы Запада

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Украинские военнослужащие израсходовали 2 млн натовских снарядов, истощив тем самым запасы Запада. Пишет издание Washington Post.
Американская сторона призвала военнослужащих Украины использовать боеприпасы только по важным и конкретным целям, так как их запасы практически истощены.
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