ВСУ лишились 16 БМП Bradley в ходе наступления на Запорожском направлении

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Военные аналитики не считают, что такие данные являются предвестниками какой-либо катастрофы для ВСУ. Согласно сообщению издания, подобные потери были ожидаемыми, так как наблюдаются довольно интенсивные бои. Кроме того, у Украины нет авиации.
«Катастрофического ущерба мы не наблюдаем. Это говорит о том, что машины выполняют свою работу, а экипажи убегают», — сказал бывший офицер британской армии Николас Драммонд.
При этом голландский исследователь Якуб Яновский отметил, что многие их этих БМП не уничтожены, а просто повреждены, и в случае захвата этого района их можно будет починить и использовать дальше.
Ранее американский чиновник рассказал изданию The Wall Street Journal, что Белый дом собирается передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.