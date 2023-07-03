ВСУ массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины провели масштабную атаку на села и блокпосты на дорогах в Белгородской области, пострадавших нет.
По информации портала, были обстреляны населенные пункты с мирными жителями. По Щетиновке ВСУ выпустили около 20 снарядов, 250 выстрелов было произведено из стрелкового оружия. Обстрелу также подверглись блокпосты на дорогах, по одному из которых, было запущено пять мин. Разрушений и пострадавших, в результате массированной атаки ВСУ, нет.
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Анастасия Крестьянова