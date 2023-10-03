ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО

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Украинские военные проводят удаленное минирование населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Луганской Народной Республике с использованием кассетных боеприпасов, сообщил командир саперного взвода из Западной группировки войск с псевдонимом «Кельвин» в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что несколько домов в Лисичанске, ЛНР, были разрушены в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил, но, по данным властей, в результате инцидента никто не пострадал.
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