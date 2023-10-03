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ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО

Сапер ЗВО сообщил о минировании ВСУ населенных пунктов кассетными боеприпасами
03 октября 2023, 06:41
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные проводят удаленное минирование населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Луганской Народной Республике с использованием кассетных боеприпасов, сообщил командир саперного взвода из Западной группировки войск с псевдонимом «Кельвин» в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что эти боеприпасы представляют опасность, так как могут взорваться, если к ним прикоснуться. Таким образом, мирные кварталы населенных пунктов подвергаются минированию, представляя угрозу для жителей.

Ранее сообщалось, что несколько домов в Лисичанске, ЛНР, были разрушены в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил, но, по данным властей, в результате инцидента никто не пострадал.

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Союз ветеранов СВО: ВСУ используют дроны с отравляющими веществами
03 октября 2023, 05:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Союзе ветеранов СВО заявили, что ВС Украины стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха». Их заметили в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
«Они скидывают с квадрокоптеров «Черемуху» на наших бойцов в окопах», — рассказали в союзе.

Отмечается, что такие гранаты начинены хлорацетофеноном (слезоточивым отравляющим веществом), которое вызывает жжение в горле, кашель, ожоги на коже и боль в глазах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Южнодонецком направлении пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ
Российские силы пресекли на Южнодонецком направлении наступление семи групп ВСУ
03 октября 2023, 05:55

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военные успешно остановили наступление семи групп пехоты, принадлежащих украинским вооруженным силам, на направлении Южнодонецкого сектора. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.
Подразделения группировки «Восток» на Южнодонецком направлении совместно с поддержкой артиллерийского огня успешно остановили наступление семи групп пехоты противника. Одна из групп направлялась в сторону поселка Приютное, а другая двигалась в направлении Новомихайловки.

Артиллерия провела удачные удары по временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. Также были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Силами огнеметной системы «Солнцепек» был уничтожен склад боеприпасов и скопление противника в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одно FH70 и одно «Мста-Б» артиллерийское орудие, а также четыре минометных расчета.

Кроме того, авиация нанесла успешные удары по местам сконцентрирования подразделений 128-й и 129-й бригад территориальной обороны в Макаровке и Старомайорском, а также по скоплениям противника в районах Новомихайловки и Урожайного.

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Пушилин: ВС РФ уничтожат новые оружейные заводы на Украине
03 октября 2023, 05:02

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новые оружейные производства и военные заводы, появившееся на Украине с помощью западных союзников, будут уничтожены ВС РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин подчеркнул, что новые объекты по производству оружия на Украине автоматически становятся законными целями для российской армии.

«Поэтому я здесь могу сказать с уверенностью: как-то кардинально на соотношение сил на линии фронта это не повлияет. Но исход войны здесь для меня абсолютно очевиден», — выразил своё мнение политик.

По его словам, мировые оружейные компании используют Украину как полигон и рекламную площадку для своей продукции, зарабатывая на вооружённом конфликте.

«Кто-то просто больше заработает денег, кто-то опять приносит в жертву Украину, имеется в виду режим Зеленского», — заключил Денис Пушилин.

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#украина
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Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
Экс-разведчик Риттер: Украина может избежать гибели, если втянет НАТО в конфликт
03 октября 2023, 04:55

Фото: iStock/Sefa kart

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что Украина могла бы избежать гибели, если бы провоцировала Россию и вовлекала НАТО в конфликт. Риттер дал интервью Rock FOXX, где он поделился своими взглядами на текущую ситуацию.
По его мнению, Украина стремится к изменению сложившейся ситуации и видит единственный путь в провокациях против России, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вмешаться в конфликт. Он считает, что украинский режим будет стремиться наносить удары по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию со стороны Москвы.

Однако он полагает, что НАТО не вступит в конфликт, пока не увидит оправдания для такого шага со стороны России. По мнению Риттера, Москве достаточно просто подождать и не проявлять агрессию, что является высшим проявлением компетентности со стороны российского руководства.

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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
«Зеркало недели»: в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
03 октября 2023, 03:41

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв случился в пригороде города Днепропетровска, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
«Днепр — взрыв в пригороде», — говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионах Днепропетровска и Николаева объявлена воздушная тревога.

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В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации наемников в ВСУ
Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наемников в ВСУ
03 октября 2023, 01:29

Фото: iStock/zabelin

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу ERR сообщил, что Украина внесла изменения в правила регистрации иностранных наемников, что затрудняет определение точного числа эстонских граждан, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, ранее существовали определенные правила и процедуры для регистрации иностранных бойцов в ВСУ, а также ограничения на их принадлежность к конкретным подразделениям. Однако сейчас Украина пересмотрела свой подход к этому вопросу, и иностранные военные, участвующие в боевых действиях на территории Украины, могут быть включены практически в любые подразделения. Это делает более сложным определение точного числа эстонских граждан, находящихся в рядах ВСУ.

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В Брянской области сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила над Брянской областью украинский БПЛА
03 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила украинский беспилотник в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале, отметив, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
«Силы ПВО Министерства обороны РФ сорвали попытку украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Трубчевским районом. Оперативные службы работают на месте происшествия, и благодаря нашим подразделениям ПВО ситуация была под контролем», - написал губернатор.
Министерство обороны России дополнило информацию, уточнив, что беспилотный аппарат был сбит 2 октября около 23:30 по московскому времени.

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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 103 боеприпаса
03 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/RamonCast

В течение последних суток украинские вооруженные силы произвели 28 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив общим количеством 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
Согласно докладу, за указанный период времени нарушения перемирия отмечались в разных районах республики. Главным образом, они касались следующих населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка. В течение дня противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров на направлении Донецка, а также девять обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боевыми зарядами.

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Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger
ABC News: Австралия передаст Украине 110 систем-убийц дронов Slinger
02 октября 2023, 23:44

Фото: iStock/valio84sl

Австралия передаст Украине систему Slinger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил представитель компании EOS, которая является производителем этой системы, пишет ABC News.
Slinger имеет способность обнаруживать и уничтожать дроны-камикадзе и вертолеты, используя передовые технологии. Эта система может вести точный огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы с высокой скоростью стрельбы — 100 или 200 выстрелов в минуту, используя тепловое и ночное видение.

Стоимость системы Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за установку. Компания EOS заключила два контракта с Украиной на поставку 110 таких систем, которые будут установлены на бронетранспортеры. Ожидается, что 10 из них будут переданы Украине до конца текущего года в рамках военной помощи со стороны США.

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#технологии
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#дроны
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