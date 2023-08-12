ВСУ минируют территорию у Ровенской АЭС и усиливают оборону у границы с Белоруссией

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Украинские военные минируют территории у Ровенской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале украинский телеканал 5.ua.
Издание написало, что ВСУ готовятся к встрече с российским десантом, поэтому минируют территории вокруг атомной электростанции. Помимо этого, украинские войска создают с помощью смертельных ловушек для пехоты и техники вторую линию обороны на границе с Белоруссией.
Также уточняется, что угрозы от белорусской стороны пока не видно, но ВСУ готовятся к любому развитию событий.
Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что на белорусско-украинской границе сосредоточилась группа украинских военных.
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Также уточняется, что угрозы от белорусской стороны пока не видно, но ВСУ готовятся к любому развитию событий.
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Анастасия Чинкова