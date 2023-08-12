ВСУ минируют территорию у Ровенской АЭС и усиливают оборону у границы с Белоруссией

Украинские боевики часто используют на Краснолиманском направлении в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины. Такие смертоносные снаряды устанавливаются около российских позиций дистанционным способом.

Российский сапер с позывным Разум рассказал, что часто их забрасывают, используя кассетные боеприпасы. Такая мина сама закапывается на глубину 10-15 сантиметров, передает ТАСС. Она срабатывает, реагируя на радиоволны и на металл. В том числе поэтому ее сложно обнаружить щупом. Мина может взорваться только от близкого присутствия металла.



По словам российского военнослужащего, самое безопасное при обнаружении такой мины — удалиться от нее на некоторое расстояние и расстрелять издали. Это позволит минимизировать риск для саперов и других военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

Александр Бойцов