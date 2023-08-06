ВСУ модернизируют советские самолеты для использования Storm Shadow

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Вооруженные силы Украины модернизируют советские боевые самолеты для использования западного вооружения, в частности британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Об этом рассказал командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Его комментарий приводится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что после модернизации Украина сможет использовать ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные ракеты AGM HARM, а также Storm Shadow.
Также в офисе украинского президента сообщают о том, что в день воздушных сил ВСУ командующий заслушал доклады о работе и возможностях систем Patriot и IRIS-T.
Ранее сообщалось, что французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP.
В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.
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«Как отметил командующий воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры», —сказано в сообщении.
Также в офисе украинского президента сообщают о том, что в день воздушных сил ВСУ командующий заслушал доклады о работе и возможностях систем Patriot и IRIS-T.
Ранее сообщалось, что французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP.
В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.
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Мария Фирсова