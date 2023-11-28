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В Минобороны РФ рассекретили планы ВСУ по биологическому оружию

Генерал Кириллов: ВСУ могут применить биооружие из-за провала наступления
28 ноября 2023, 17:45
Фото: iStock/andrey shalari

Фото: iStock/andrey shalari

Существует вероятность того, что ВСУ могут применить биологическое оружие из-за краха своего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств», - заявил Кириллов.

По его словам, Киев может специально заразить водоисточники, в том числе питьевую воду, а также продовольствие и корма для животных.


Он объяснил, что на освобожденных территориях были обнаружены штаммы, переданные из коллекции тепловых культур США, и замороженные биосреды для выращивания возбудителей бактериальной и вирусной среды. Это может являться косвенным доказательством планов Украины по использованию биооружия, пояснил Кириллов.

Ранее Кириллов также заявлял, что Украина стала отдельным регионом, где США проводят свои биологические программы. Он отметил, что у России имеются документы, подтверждающие участие Госдепа США в реализации с 2016 года «Программы повышения биобезопасности». То есть, это подтверждает участие США в проведении биологических программ на территориях других государств.

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В Минобороны РФ обвинили ВСУ в использовании химоружия
Украинские военные 17 раз использовали химическое оружие в ходе СВО
28 ноября 2023, 17:50

Фото: iStock/Yury Karamanenko

За период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек. 

Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химического оружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления. 

Ранее, в начале июля текущего года, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в мире уничтожены все заявленные и известные запасы химического оружия. Однако позднее стало известно, что украинские военные используют химоружие при обстрелах российских позиций в зоне проведения спецоперации. 

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#украина
#спецоперация
#россия
#оружие
#минобороны рф
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В США пришли в восхищение от нового российского истребителя с БПЛА на борту
MWM: Истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту является самым уникальным в мире
28 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Airubon

Модернизированный российский истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту стал совершенно уникальным самолётом, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире», - прокомментировал новый российский истребитель автор статьи. 

Он также подчеркнул, что добавленный на борт беспилотник заметно увеличит эффективность истребителя, а также повысит его защиту. 

Ранее о модернизации Су-57 сообщило агентство «РИА Новости», со ссылкой на источник. По информации СМИ, планируется, что истребитель сможет выпускать прикрепленные к нему беспилотники, чтобы они могли действовать отдельно от воздушного судна во время полёта. 

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#беспилотник
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#сво
#вс рф
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Российские бойцы заняли более выгодные позиции в районе Артемовска
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Артемовска
28 ноября 2023, 15:33

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские венные смогли занять в районе Артемовска в ДНР более выгодные позиции при поддержке авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что российские военные с успехом отразили три атаки ВСУ в районах Часов Яра, Клещеевки и Георгиевки в ДНР. За минувшие сутки потери украинской армии на данном направлении достигли 135 человек, а также три пикапа.

Также российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Отмечается, что вооружёнными силами России поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище топлива для самолётов и истребителей, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей двух типов: П-18 и СТ-68.

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#вс рф
#артемовск
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«Они скрывают»: На Украине заявили о лжи правительства Зеленского
Соскин: Зеленский скрывает информацию о реальных потерях ВСУ
28 ноября 2023, 15:18

Фото: iStock/e-crow

Киевски власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, скрывают правду о реальных потерях в рядах ВСУ, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

При этом, по словам эксперта, западные союзники Киева прекрасно знают реальное количество потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Однако, от общественности эта информация тщательно скрывается. 

Соскин напомнил об инциденте, произошедшем на на украинском телеканале «1 1». Тогда в эфире проговорились, и вся Украина узнала о том, что количество погибших и без вести пропавших украинских солдат превышает миллион человек.

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В сумской администрации сообщили о провале плана по мобилизации
28 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации, об этом написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в своём Telegram-канале.
«Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», - прокомментировал ситуацию Артюх. 

По его словам, предприятия и общественные организации области просто не стараются способствовать властям. Они не ведут учёт военнообязанных и не помогают в выполнении мобилизационных мероприятий. 

При этом, ранее в британском издании Daily Express заявили, что Вооруженные силы Украины стремительно теряют своих профессиональных военных. В настоящий момент за украинскую армию воюют, в основном, мобилизованные, которые ничего не смыслят в военном деле.

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#всу
#украина
#мобилизация
#военные
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Российские военные поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
Минобороны РФ: ВС РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
28 ноября 2023, 14:43

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что вооружёнными силами России поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище топлива для самолётов и истребителей, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей двух типов: П-18 и СТ-68. 

Также в военном ведомстве добавили, что с помощью беспилотников, ракет и артиллерии российскими военными были поражены украинские военные и военная техника стороны противника в 103 районах. 

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#украина
#россия
#вс рф
#беспилотник
#спецоперация
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Артиллеристы ВСУ обстреляли рынок в Донецке
28 ноября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Украинские боевики нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) по рынку в микрорайоне Азотный в Донецке. Артиллеристы ВСУ выпустили не менее 11 снарядов.
Обстрел рынка велся в часы самой оживленной торговли, сообщает телеграм-канал Readovka. Очевидно для того, чтобы убить и покалечить как можно больше мирных жителей. Известно, что украинские террористы и ранее старались обстреливать, например, транспортное кольцо города и автобусные остановки в часы пик, когда на улицах наиболее людно.

Плитка на рынке во многих местах заляпана кровью, асфальт в воронках и засыпан разбитыми стеклами, среди прилавков валяются обломки ракет. Известно как минимум о двух раненых — их уже госпитализировали. О погибших пока не сообщалось, общее количество пострадавших в результате обстрела уточняется.

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В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
28 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Каширский комитет семей воинов Отечества оказывает адресную помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО, а также их семьям в тылу.
Грузовики с гуманитарной помощь отправляются военным на регулярной основе. Сейчас на фронте востребованы маскировочные сети с уникальным узором. Их изготавливают в Каширском городском округе. Руководитель каширского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева рассказала, в чём особенность уникальных сетей.

«У нас не повторяется узор. Мы плетём хаотично в разные стороны, поэтому дроны не считывают информацию. Фабричные узоры идут стандартные, компьютеры уже научились их сверху считывать и поражать цель», —объяснила Наталья Кульнева.
По её словам, станок для изготовления маскировочных сетей создали собственноручно.

Для самой Натальи поддержка бойцов стала жизненной миссией. В декабре 2022 года погиб её сын, выполняя боевую задачу.

В Молодежный центр Каширы приходят помогать фронту и молодёжь, и пенсионеры. Самой старшей помощнице — 85 лет.

«Сейчас у нас уже большая команда, семья», — добавила Наталья Кульнева.
Сейчас в Каширском городском округе работает целый ряд организаций, которые поддерживают участников и ветеранов СВО, а также их семьи. В числе этих организаций: Комитет семей воинов Отечества, филиал Фонда «Защитники Отечества», а также Центр поддержки участников СВО и их семей.

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#новости подмосковья
#военные
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Украинский пленный рассказал об убийствах раненых бойцов ВСУ
Пленный ВСУ: раненые украинские военные сутками лежат на поле боя
28 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный Виталий Шкиндаль, попавший в плен к ВС РФ на Запорожском направлении, рассказал, что раненых бойцов ВСУ не эвакуируют с поля боя, а некоторых даже убивают, чтобы не заниматься ими.
«Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация - "двухсотых", а "трехсотых" будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было. Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить», - передает РИА Новости слова военнопленного.

Он рассказал о ситуации, в которую сам лично попал. По его словам, он находился в блиндаже со своими сослуживцами. Один из них вышел посмотреть дорогу и его подстрелили. На месте ему оказали помощь, перевязали рану. Однако о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Шкиндаль сомневается, что его эвакуировали и предполагает, что его могли «обнулить» свои же.

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