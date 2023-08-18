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ВСУ начали экономить западную технику после двух месяцев потерь

Гагин: ВСУ стали беречь западную технику после двух месяцев контрнаступления
18 августа 2023, 18:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

После двух месяцев провального контрнаступления ВСУ начали гораздо бережнее относиться к поставленной Западом технике, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи», - прокомментировал ситуацию Гагин.

Он также отметил, что российские силы уже уничтожили порядка 40 процентов всей техники ВСУ, поэтому, даже бережное отношение к западной «помощи» не поможет сохранить боевые машины нетронутыми.


При этом, по информации Минобороны РФ, ​только за время контрнаступления ВСУ потеряли ​более 43 тысяч бойцов.

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#контрнаступление
#днр
#сво
#военная техника
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ВСУ ждет крах, после разгрома украинской армии в Запорожье
Риттер: ВСУ ждет крах после провала наступления в Запорожье
18 августа 2023, 18:57

Фото: iStock/JARAMA

У Вооруженных сил Украины не останется ресурсов, когда российская армия разобьет их в Запорожской области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Западные эксперты уже не раз отмечали колоссальные потери в технике, которые понесли ВСУ. Однако, главной проблемой Киева Риттер назвал катастрофическую нехватку живой силой. Уже сейчас за Украину воюют мобилизованные новобранцы, которые не имеют должной военной подготовки, но и этих сил у ВСУ уже осталось крайне мало.

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#всу
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Политолог Андерсон объяснил дальнейшие действия США в случае провала контрнаступления ВСУ
18 августа 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон заявил, что поле сообщений о предупреждении госсекретаря США Энтони Блинкена о высокой вероятности провала контрнаступления Украины Штаты будут предпринимать все те же действия, что и до этого.
«США будут делать всё, что они делали до сих пор: вредить исподтишка и иногда явно России, ничего нового вряд ли», — отметил в беседе с Pravda.Ru Андерсон.

Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон и далее будет оказывать Киеву всяческую поддержку, придерживаясь при этом антироссийской политики.

До этого в США усомнились в том, что Вооруженные силы Украины смогут достигнуть хоть каких-нибудь успехов в результате контрнаступления. СМИ отмечали, что спустя десять недель после начала украинского контрнаступления линии обороны ВС РФ остались на прежних позициях. При этом, чем дальше ВСУ будут продолжать свою провальную операцию, тем больше будет становиться вероятность полного краха украинской армии, считают аналитики.

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#украина
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Американские военные усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
CNN: Американские военные усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
18 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В США сомневаются, что Вооруженные силы Украины смогут достигнуть хоть каких-нибудь успехов в результате контрнаступления, сообщает CNN.
«Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству», - прокомментировал ситуацию один из военных чиновников США. 

На телеканале также отметили, что спустя десять недель после начала украинского контрнаступления линии обороны ВС РФ остались на прежних позициях. При этом, чем дальше ВСУ будут продолжать свою провальную операцию, тем больше будет становиться вероятность полного краха украинской армии, считают аналитики.

По информации российского Министерства обороны, за время контрнаступления ВСУ потеряли примерно 43 тысячи солдат. 

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#сша
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В США атаки на Крым назвали пустой тратой ресурсов
CNN: Администрация США назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов
18 августа 2023, 17:34

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов, сообщает CNN.
«По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

При этом, глава «Фонда наследия» Кевин Робертс заявил, что администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан. По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.

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Беспилотник ВСУ атаковал комбинат в Курской области
Украинский беспилотник атаковал курский комбинат по переработке зерна
18 августа 2023, 17:14

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский БПЛА совершил очередную неудачную атаку на инфраструктуру Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, беспилотник залетел на территорию поселка Тёткино Глушковского района 18 августа примерно в два часа дня.

Устройство сбросило неустановленный боеприпас, который упал и сдетонировал на территории комбината по переработке зерна.

В результате атаки на комбинате обошлось без разрушений, никто из сотрудников не пострадал. 

Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Уточняется, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. По предварительным данным никто не пострадал, зданию не нанесено значимых разрушений.

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В Испании заявили, что планы ВСУ по захвату российских городов провалились
Rebelión: Планы ВСУ по захвату российских городов провалились
18 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженным силам Украины не удалось захватить российские города в ходе контрнаступления, написал испанский журналист Пабло Хофре Леаль для издания Rebelión.
«Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города находящихся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось», - прокомментировал ситуацию Хофре Леаль.

Он также подчеркнул, что несмотря на колоссальную поддержку Запада, украинской армии не удалось прорваться даже через первую линию российской обороны. В то же время, они потеряли большую часть вооружения и техники. 

Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери. 54 единицы военной техники были потеряны ВСУ в битве за один небольшой населенный пункт.

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#днр
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Два человека в ДНР погибли в результате детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих в ДНР погибли из-за детонации неразорвавшегося снаряда
18 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.

Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО, заявили в Foreign Policy. Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.

Напомним, соглашение о запрете использования кассетных снарядов было подписано в Осло 123 странами. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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#днр
#рабочие
#смерть
#снаряд
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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления
Алаудинов: Потери ВСУ с начала наступления превысили 40 тысяч
18 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и количество погибших военных постоянно увеличивается. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
В эфире телеканала «Россия 1» он напомнил, что украинское наступление длится третий месяц. По его словам, противник не имеет успехов на линии боевого соприкосновения и похвастаться ВСУ нечем.   Украинские подразделения потеряли десятки тысяч военных и более половины техники и вооружения, которые были предоставлены западными союзниками.  

Алаудинов отметил, что количество потерь противника с каждым жнем продолжает только увеличиваться. 

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#россия
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#всу
#вооружения
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Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского
Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение
18 августа 2023, 14:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украина потеряет Одессу, если Владимир Зеленский не согласится признать военное поражение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своем YouTube-канале Judging Freedom.
«Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, у российской армии достаточно сил и ресурсов, чтобы продвигаться все дальше, в том числе до Одессы. ВСУ же не могут пробиться даже до первой линии российской обороны. 

При этом, уже сейчас Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.

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#всу
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