ВСУ начали экономить западную технику после двух месяцев потерь

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После двух месяцев провального контрнаступления ВСУ начали гораздо бережнее относиться к поставленной Западом технике, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи», - прокомментировал ситуацию Гагин.
Он также отметил, что российские силы уже уничтожили порядка 40 процентов всей техники ВСУ, поэтому, даже бережное отношение к западной «помощи» не поможет сохранить боевые машины нетронутыми.
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Евгения Парфентьева