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ВСУ начали обстреливать регионы РФ кассетными боеприпасами

ВСУ начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на регионы РФ
09 ноября 2023, 12:54
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Отмечается, что украинский дрон с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, находящемся неподалеку от границы с Украиной. В результате падения трёх беспилотников, два разорвались и нанесли повреждения инфраструктуре предприятия. Пострадавших от атаки ВСУ нет.

Ранее украинские военные уже обстреливали российские регионы кассетными боеприпасами, но до случая в Курской области, они сбрасывали снаряды с помощью ракет «Точка-У» или же через реактивные системы залпового огня (РСЗО). Теперь ВСУ начиняют кассетными боеприпасами беспилотники.

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#украина
#россия
#боеприпасы
#беспилотник
#спецоперация
#всу
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В США предрекли скорое окончание боевых действий на Украине
Офицер Дэвис: раскол между Зеленским и Залужным закончит боевые действия
09 ноября 2023, 13:12

Фото: iStock/ValleraTo

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным приведет к окончанию боевых действий, так как Украина не сможет продолжать их. Так считает американский подполковник Дэниел Дэвис.
«В The New York Times рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и его генералом Залужным. Если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, это всегда плохой знак. В такой ситуации будет сложно продолжать боевые действия», – отметил Дэвис.

По его словам, данные о ходе спецоперации красноречиво дают понять, почему Украина попала в безвыходное положение.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на слова президента США Джозефа Байдена о том, что он всё ещё верит в возможность Украины вернуть утраченные территории. «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - прокомментировал ситуацию Лавров.


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#украина
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«Жириновский» приступил к уничтожению украинской армии
ВС РФ получили БПЛА «Жириновский», изготовленные по спецзаказу ЛДПР
09 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/Sergafa

Беспилотники «Жириновский», названные в честь Владимира Вольфовича Жириновского получили российские военные для борьбы с украинскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, беспилотные летательные аппараты были изготовлены волонтёрами «Рокот-Центр 33», располагающемся во Владимире, по спецзаказу ЛДПР. Всего 10 дронов-камикадзе уже передали бойцам отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении.

Уточняется, что «Жириновские» уже прошли проверку в боевых условиях. Они могут преодолеть расстояние до 12 км при любых погодных условиях.

Ранее стало известно, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). В настоящее время, согласно информации издания, в Новосибирске уже обучаются инструкторы Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.


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#всу
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«Безоговорочная капитуляция»: Американский разведчик предсказал исход для ВСУ
Риттер: Украина безоговорочно капитулирует перед Россией
09 ноября 2023, 12:06

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженным силам Украины придётся принять капитуляцию на условиях России, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам бывшего разведчика, Украина уже упустила свой шанс на мирные переговоры с Россией. К тому же, западные союзники никак не смогут помочь Киеву, поскольку их мнение никто не станет учитывать. 

Риттер считает, что в настоящий момент российская армия находится на стратегическом пути к окончательной победе. 

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Forbes: Российские силы уничтожают пехоту ВСУ беспилотниками
09 ноября 2023, 11:21

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ уничтожают уязвимые отряды ВСУ с помощью беспилотников, об этом пишет журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
«Несмотря на то, что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой», - прокомментировал ситуацию Экс. 

Журналист отметил, что российские беспилотники бьют по отрядам Вооруженных сил Украины в окопах. Проводя подобные операции, сами военные армии РФ не несут совсем никаких потерь. 

Вчера американское издание The New York Times выпустило статью, в которой назвало привлечение в украинскую армию всё большего количества женщин признаком колоссальных потерь, которые несут ВСУ.

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Последние новости СВО: что применили ВСУ на фронте и зачем им выдают женское белье
09 ноября 2023, 10:09

Фото: iStock/booblik_uk

ВСУ продолжают наносить удары по российским районам, применяя кассетные боеприпасы. Несмотря на потери, противник пытается идти в наступление и стремится перехватить инициативу. Редакция «Радио 1» расскажет, где атакуют боевики, и почему в ряды украинской армии поступает все больше женщин.

В Курской области комбинат атаковали кассетными боеприпасами


ВСУ нанесли удар по маслодельному комбинату в Курской области, сообщает телеграм-канал Shot. В результате обстрела два боеприпаса разорвались, повредив производственные бочки. Пострадавших и существенных разрушений нет.

ВСУ атаковали Брянскую область танками


По приграничному району в Брянской области противник выпустил около 30 снарядов. Обстрел села ВСУ вели около 20 минут. В результате происшествия никто не пострадал. По информации телеграм-канала Shot, противник вел обстрел из украинского танка Т-64.

Украинские войска выпустили две ракеты по больнице в Донецке

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ВСУ в очередной раз обстреляли жилой район Донецка, пишет РИА Новости. Несколько снарядов рухнули на территории медицинского учреждения. В здание попали две ракеты, что привело к сильному повреждению фасада. В результате происшествия никто не пострадал.

Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска 


Пехотная группа ВСУ, занявшая населенный пункт рядом с Авдеевкой, ликвидирована российскими артиллеристами. Об этом сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что по местам дислокации пехоты противника, ВС РФ нанесли массированный удар из РСЗО «Град».  Живая сила ВСУ уничтожается осколочно-фугасными реактивными снарядами, добавили в министерстве. 

Взрывы на Украине


Минувшей ночью на территории Украины прозвучали взрывы. Об ударах в Днепропетровске сообщили очевидцы, сообщает телеканал ТСН. Отмечается, что взрыв прозвучал вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе.

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Украина привлекает в ряды ВСУ больше женщин


В ряды ВСУ привлекают больше женщин, пишет издание The New York Times. Авторы статьи полагают, что поступление женщин на военную службу свидетельствует о больших потерях в рядах украинской армии. Американское агентство также сообщило, что с первого ноября новобранцам ВСУ стали выдавать женское нижнее белье.

Последние новости СВО


На линии фронта ситуация по-прежнему напряженная. Противник пытается атаковать на Херсонско-Крымском направлении, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В районе населенного пункта Крынки ВСУ удалось перехватить инициативу и расширить плацдарм. 

Безуспешную попытку атаки предпринял противник на Запорожском направлении в районе Вербового.
 
Встречные бои зафиксированы в районе Дибровы на Луганском направлении. Тактические успехи наблюдаются у российских сил в районе Синьковки.

Также ВС РФ продолжают атаковать на Донецком фронте. Цель российских бойцов на этом направлении состоит в том, чтобы растянуть линию обороны противника. На Угледарском направлении ВС РФ удается перехватить инициативу.  
 
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#минобороны рф
#взрыв
#украина
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#всу
#вс рф
#обстрел
#ракеты
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В Ленобласти предотвратили взрыв на нефтепроводе
09 ноября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/RamonCast

В Ленинградской области правоохранители предотвратили взрыв на нефтепроводе.
Telegram-канал Shot пишет, что взрыв мог произойти из-за самодельного взрывного устройства.

Подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района. Он находился на металлическом контейнере, контролирующем перекачку нефтепродукта.
 
На место были вызваны специалисты, которые подтвердили, что странный предмет является СВУ. Его обезвредили. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции. 

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В Курской области комбинат атаковали кассетными боеприпасами
09 ноября 2023, 09:00

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа.
Shot пишет, что два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции. Один боеприпас не разорвался. Чтобы его обезвредить, вызвали сапёров. Никто не пострадал. Место оцеплено.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область танками. Примерно 30 снарядов оказалось выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе. Обстрел был произведён накануне. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

Случёвск из танка (по предположениям, из украинского Т-64) также пытались атаковать на прошлой неделе. Специалисты зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

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ВСУ атаковали Брянскую область танками
09 ноября 2023, 08:43

Фото: istock/Evgeny555

Примерно 30 снарядов было выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе.
Shot пишет, что обстрел производился накануне около 20 минут. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать. Случёвск из танка (по предположениям, из украинского Т-64) также пытались атаковать на прошлой неделе. Специалисты зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в мире не было бы войн, если бы им руководили собаки. Об этом он сказал на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он предложил  отдать управление миром собакам, 

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Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
Минобороны: Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ рядом с Артемовском
09 ноября 2023, 07:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ, засевшую в одном из населенных пунктов рядом с Артёмовском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника.

«Информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами», — рассказали в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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