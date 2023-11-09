ВСУ начали обстреливать регионы РФ кассетными боеприпасами

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Украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Ранее украинские военные уже обстреливали российские регионы кассетными боеприпасами, но до случая в Курской области, они сбрасывали снаряды с помощью ракет «Точка-У» или же через реактивные системы залпового огня (РСЗО). Теперь ВСУ начиняют кассетными боеприпасами беспилотники.
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Анастасия Чинкова