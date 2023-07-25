ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

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Военные силы Украины сосредоточивают свои силы в Снигиревке с целью наступления на Днепр, заявил в интервью РИА Новости руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Текущая активность украинской армии в Снигиревке указывает на то, что именно здесь происходит концентрация сил для атаки на Днепр. Доставка оборудования и накопление сил в Снигиревке ясно показывают, что планируется преодоление речного барьера», — отметил он, добавив, что всю информацию уже передали в командование российской армии.Он также отметил, что Снигиревка на данный момент превратилась в центр сбора, координации и распределения войск, здесь ведутся работы по организации штаба военной группировки.
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