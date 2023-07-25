ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

За прошедшие 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 52 атакам со стороны украинских вооруженных сил, в ходе которых было выпущено 210 боеприпасов различных типов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК).