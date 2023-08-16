ВСУ нанесли массированный артудар по Херсонской области

ВС Украины нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Новокаховского городского округа.
«Боевики ВСУ в 22.10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа», — цитирует агентство текст сообщения.
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.
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