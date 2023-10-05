ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР

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Представительство ДНР сообщает, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Гольмовскому.
В Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщается, что ВСУ в четверг в 17.00 было выпущено 10 ракет из РСЗО по посёлку Гольмовский.
Мэр Горловки Иван Приходько информировал, что ВСУ произвели обстрел Гольмовского из РСЗО «Град». Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 км к северо-востоку от Горловки.
Также ВСУ с 12.35 до 15.15 обстреливали Горловку и Куйбышевский район Донецка. Было выпущено 9 снарядов из «натовской» артиллерии. В 12.00 и 12.30 обстреляли населенный пункт Зайцево. Было выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.
По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.
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Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО», - сказано в сообщении.
Также ВСУ с 12.35 до 15.15 обстреливали Горловку и Куйбышевский район Донецка. Было выпущено 9 снарядов из «натовской» артиллерии. В 12.00 и 12.30 обстреляли населенный пункт Зайцево. Было выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.
По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.
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Мария Фирсова