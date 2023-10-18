ВСУ нанесли ракетный удар по ЦРБ в Алешках Херсонской области

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Напомним, президент США Джо Байден не раз высказывался о России и ее лидере в отрицательном ключе. В одном из таких заявлений Байден сообщил о своем желании подавить Путина. На что глава российского государства ответил русской поговоркой «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять.



​Ранее стало известно, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.



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Екатерина Коршунова