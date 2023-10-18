ВСУ нанесли ракетный удар по ЦРБ в Алешках Херсонской области

Фото: Telegram-канал А. Алексеенко
Минувшей ночью ВСУ ударили по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко.
«Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка того же Алешкинского района», - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, основной удар пришелся по парковке медтранспорта. Полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы больше нет машин, подчеркнул Алексеенко.
Однако он подчеркнул, что люди не останутся без медицинской помощи. Машины скорой помощи, как и здание для новой амбулатории будут найдены, заключил Алексеенко.
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