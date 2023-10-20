ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации села Вербовое в Запорожье

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Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию администрации в селе Вербовое Запорожской области. Оно полностью разрушено. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое Пологовского района. Снаряд попал в здание администрации Вербовского сельского совета», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, здание полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Он также подчеркнул, что при ударе, по счастливой случайности, никто не пострадал.
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