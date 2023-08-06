ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма

Фото: сайт Кремля
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма.
По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО.
Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив.
Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой.
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Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой.
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Екатерина Коршунова