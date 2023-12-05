ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же солдат

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Вооруженный силы Украины нанесли артиллерийский удар, которым уничтожили 25 своих же бойцов, захотевших сдаться в плен войскам РФ. Об этом рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным Купол, сообщают РИА Новости.
«Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие, изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — рассказал замкомандира.Ранее сообщалось, что Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак