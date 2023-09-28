ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен

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ВСУ наносят «неистовые удары» по группам своих же сослуживцев, которые приняли решение сдаться в российский плен. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он рассказал, что так часто происходит на артемовском направлении, где в плен берется большое число украинских военных. Однако большинство из них гибнет при ударах, наносимых по ним другими военнослужащими ВСУ.
По его словам, большая часть их тех украинских военных, которые хотят сдаться в плен ВС РФ, гибнет еще до того, как попадает на участок российского базирования.
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«К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых», - цитирует РИА Новости Алаудинова.
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Элина Позднякова