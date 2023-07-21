ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов

ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Об этом рассказала спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает украинское издание «Страна».