ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что этот истребитель «технологичен и имеет серьезное вооружение».
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российский истребитель Су-35 – один из самых лучших самолётов..
Ранее китайский информационный портал Гуаньча утверждал, что истребители F-16 не смогут изменить ход конфликта в Украине, поскольку эти самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35.
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«Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать», - рассказал Игнат в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, российский истребитель «технологичен и имеет серьёзное вооружение».
«Полагать, что данный истребитель способен переломить обстановку на боевом поле — это заблуждение. Не следует ожидать от F-16 чрезмерно много. Единственное, что он наверняка может сделать, — это продлить конфликт на некоторое время», — говорится в статье на Гуаньча.Читайте также:
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Мария Фирсова