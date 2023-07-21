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ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов

21 июля 2023, 11:37

Фото:istockphoto/Flight Video & Photo

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что этот истребитель «технологичен и имеет серьезное вооружение».
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российский истребитель Су-35 – один из самых лучших самолётов..
«Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать», - рассказал Игнат в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, российский истребитель «технологичен и имеет серьёзное вооружение».

Ранее китайский информационный портал Гуаньча утверждал, что истребители F-16 не смогут изменить ход конфликта в Украине, поскольку эти самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35.

«Полагать, что данный истребитель способен переломить обстановку на боевом поле — это заблуждение. Не следует ожидать от F-16 чрезмерно много. Единственное, что он наверняка может сделать, — это продлить конфликт на некоторое время», — говорится в статье на Гуаньча.
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#ВСУ
#СВО
#истребитель
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Доброволец рассказал ​о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе
21 июля 2023, 11:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Доброволец Алексей рассказал, почему не имея боевого опыта в прошлом, решил прийти сегодня в центр отбора бойцов в Балашихе.
Доброволец Алексей с позывным «Колаврат» из Можайска рассказал о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе. 
«Я в армии не служил с течением жизненных обстоятельств. Но сейчас зов души привлек меня прийти сюда. Начали прилетать беспилотники. Я хочу, чтобы мои дети жили спокойно и помочь нашим ребятам на передовой, сделать всё, чтобы им было хоть немного легче», — поделился доброволец с позывным «Коловрат».
Доброволец отметил, что потенциальных контрактников обучают действующие боевые офицеры с большим опытом военной службы. 
«Ребята боевые офицеры. Они совсем недавно, после ранения, сюда пришли. Говорят грамотные нужные вещи, необходимые для выживания и для спасения жизни наших товарищей», — поделился доброволец.
В обычной жизни Доброволец Алексей с позывным «Колаврат» водитель профессионал. В зону СВО он едет на должность водителя, подвозить снаряды. 
«Я долго к этому шел, более 6 месяцев. Но глядя в телевизор на происходящее, я не выдержал. Я должен быть там, рядом с нашими ребятами», — поделился доброволец Алексей.
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут, какая военная специальность подойдет.

Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Центр отбора контрактников
#пункт отбора бойцов
#СВО
#спецоперация
#военнослужащий
#льготы
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Депутат Лантратова предложила увеличить срок отпуска для мобилизованных
21 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, на данный момент мобилизованные россияне, которые принимают участие в СВО, имеют право на отпуск сроком 14 календарных дней без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Лантратова дополнила, что отпуск предоставляется каждые полгода, соответственно, ежегодно мобилизованные граждане имеют право на 28 календарных дней отпуска.

Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.

Для того чтобы устранить существующее разделение между контрактниками и мобилизованными, Лантратова выдвинула предложение увеличить суммарную длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение года.

RT приводит предложение депутата о рассмотрении вопроса о возможности предоставления мобилизованным одного дополнительного дня отпуска за каждые 3 дня непосредственного участия в активных боевых действиях.

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#отпуск
#мобилизованные
#СВО
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В Одесской области заявили о повреждении зернохранилища
21 июля 2023, 11:10

Фото: iStock/Andrey Iudin

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении в результате российского удара зернохранилища и техники сельскохозяйственного предприятия.
«Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что позже еще одна ракеты прилетела в тоже предприятие, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику. Уже позже пожарные смогли ликвидировать возгорание. При этом, согласно словам Кипера, при ударе ВС РФ в Одесской области было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк также сообщала, что ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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#Одесская область
#зерно
#удар
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Российские военные заняли девять объектов ВСУ на Двуреченском направлении
21 июля 2023, 11:09

Фото: iStock/vadimrysev

Российским военным удалось занять пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ, которые находятся на Двуреченском направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе боя в районе Масютовки и станции Синьковка российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами, пишет РИА Новости.
 
Противник лишился взвода живой силы, польской самоходной артиллерийской установки Krab и американской станции, которая специализируется на контрбатарейной борьбе, AN/TPQ-50. Также ликвидирована самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
 
Расчет ЗРК «Бук» смог сбить в районе Кудьковки вертолет Ми-8, в районе Лимана Первого уничтожили разведывательный БПЛА «Лелека-100». А в районе Великого Выселка зенитный ракетный комплекс «Тор» ликвидировал БПЛА «Фурия».

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Катер «Ивановец» отработал уничтожение судна-мишени на северо-западе Черного моря
21 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/Dovapi

Экипажи кораблей Черноморского флота уничтожили надводную цель в Черном море в ходе боевых учений. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, в результате учений судно-мишень было успешно ликвидировано. Об этом стало известно из данных телеметрии и видеоконтроля с БПЛА.

Кроме того, проводя совместные учения, авиация и флот отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, при этом выполнили комплекс мер по задержанию судна-нарушителя.

Накануне в Белом доме выразили опасения, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, а вину за это возложить на Украину. 

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#Черное море
#флот
#учения
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ВСУ обстреляли курский завод «Мелькомбинат»
21 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Standart

В посёлке Тёткино ВСУ обстреляли завод «Мелькомбинат».
По данным Mash, на предприятие прилетело 7 артиллерийских снарядов 152 калибра. Один из них попал точно в заводской склад и повредил крышу здания.
 
Осколками зацепило хозяйственные постройки во дворе жилого дома. После чего там начался пожар, который спасатели оперативно потушили. Никто не пострадал.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские силы уничтожили практически все обученные и подготовленные к бою части Вооруженных сил Украины, на своем YouTube-канале.

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#СВО
#Курская область
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На Украине заявили об ударе ВС РФ по терминалам с зерном под Одессой
21 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/idal

ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Об этом рассказала спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает украинское издание «Страна».
«Ночью РФ ударила тремя ракетами в терминалы с зерном Одесской области.  Обстрел проводился ракетами "Калибр" из Черного моря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что две российские ракеты попали в терминал зернохранилища, после чего разгорелся сильный пожар. Во время его ликвидации по месту прилетела и третья ракета, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику.

Таким образом, в результате российского удара уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. 

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#зерно
#Украина
#Россия
#удар
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Марочко: Киев скрывает реальные потери ВСУ под Артемовском
21 июля 2023, 09:24

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Командование ВСУ пытается скрывать реальные потери, которые украинская армия несет в ходе боевых действий в районе Артемовска. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ несут огромные потери, штурмуя окрестности Артёмовска.

«Для продолжения наступательных действий, командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что украинские эвакуационные группы «Груз 200» действуют так, чтобы военные на передовой не знали о большом количестве потерь среди ВСУ.

Накануне командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что возвращение Артемовска в состав Украины является для него делом чести.

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#Андрей Марочко
#Артемовск
#ВСУ
#потери
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В Крыму пресечена попытка атаки трех украинских БПЛА на военный аэродром
Три беспилотника ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Крыму
21 июля 2023, 08:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крыму силами противовоздушной обороны и системой радиоэлектронной борьбы пресечена попытка атаки украинских беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Крыму силами противовоздушной обороны и системой радиоэлектронной борьбы пресечена попытка атаки украинских беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, сразу три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа около 15.00 20 июля попытались атаковать военный аэродром в Крыму. Однако два из них были сбиты силами российской системы ПВО, еще один посадили средствами РЭБ. 

При этом уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

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