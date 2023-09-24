ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus

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Украинской армии необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять дальнобойными ракетами Taurus, которые Украина просит у Берлина.
Немецкое издание Bild пишет, что, если ракеты будут переданы Украине, то основной проблемой будет длительное обучение украинских военнослужащих.
Бундестаг уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает поставки Киеву дальнобойных ракет. Обозреватель Bild Бьерн Штрицель сообщал, что решение Вашингтона отправить Украине снаряды ATACMS, возможно, повлияет на решение Берлина о поставках Taurus.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS украинским войскам.
По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.
Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.
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Бундестаг уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает поставки Киеву дальнобойных ракет. Обозреватель Bild Бьерн Штрицель сообщал, что решение Вашингтона отправить Украине снаряды ATACMS, возможно, повлияет на решение Берлина о поставках Taurus.
По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.
Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.
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Мария Фирсова