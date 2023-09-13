ВСУ несут гигантские потери, бросая в бой все новые резервы у Работино

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Киевское руководство бросило новые резервы в район села Работино Запорожской области из-за огромных потерь. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы. Подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое», - цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, на протяжении минувшей ночи украинские военные пытались штурмовать российскую оборону. Однако по ним были нанесены артиллерийские и минометные удары, также присоединились и боевые вертолеты.
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