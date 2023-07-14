ВСУ несут существенные потери от бойцов «Ахмата» в районе Артемовска

Фото: РИА Новсти/Евгений Биятов
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что на Артемовском направлении активные боевые действия ведут подразделения спецназа «Ахмат», благодаря действиям которого ВСУ несут большие потери.
«Решительные действия чеченского спецназа «Ахмат» позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, спецназ «Ахмата» мог взять пять единиц трофейной техники. Таким образом, в руки чеченским бойцам попали два вражеских танка, два автомобиля и одна боевая бронированная машины.
Читайте также:
«Отслужившие ребята возвращаются вновь»: Военный эксперт Калинин объяснил рост популярности службы по контракту
Кадыров: Борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО
Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Элина Позднякова