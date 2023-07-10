ВСУ несут значительные потери на Луганском направлении

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несли на прошлой неделе крупные потери личного состава и техники на Луганском направлении.
Также на Луганском тактическом направлении ликвидировано 2,6 тыс. украинских и иностранных бойцов, уничтожено 92 автомобиля, 13 танков, подбиты 54 боевые бронированные машины ВСУ, пишет РИА Новости.
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